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Появились фото и видео с места крушения самолета в Кот-д’Ивуаре
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    Появились фото и видео с места крушения самолета в Кот-д’Ивуаре

    17:31  14 Октября 2017
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    Появились фото и видео с места крушения самолета в Кот-д’Ивуаре

    Москва, 14 октября. Минимум четыре человека стали жертвами крушения грузового самолета в Кот-д'Ивуаре. Как сообщает Reuters, все они были гражданами Молдавии. Фото и видео с места трагедии появились в Интернете.

    На данный момент спасателям удалось извлечь тела двоих погибших из вынесенной на берег части воздушного судна. Еще два тела остаются среди обломков, передают очевидцы.

    Еще шесть человек пострадали в результате крушения самолета. Среди них — двое граждан Молдавии и четыре француза.

    Известно, что самолет вылетел из аэропорта Абиджана в 8.30 утра по местному времени и упал в море.

     

    Автор: Катерина Михайлиди
    #самолет #крушение #кот-дивуар
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