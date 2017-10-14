Появились фото и видео с места крушения самолета в Кот-д’Ивуаре

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Москва, 14 октября. Минимум четыре человека стали жертвами крушения грузового самолета в Кот-д'Ивуаре. Как сообщает Reuters, все они были гражданами Молдавии. Фото и видео с места трагедии появились в Интернете.

На данный момент спасателям удалось извлечь тела двоих погибших из вынесенной на берег части воздушного судна. Еще два тела остаются среди обломков, передают очевидцы.

Four dead after plane crashes into sea off Cote d'Ivoire, reports Reuters https://t.co/HQVnKGESUC pic.twitter.com/9XoLddeAxz — CGTN (@CGTNOfficial) October 14, 2017

Еще шесть человек пострадали в результате крушения самолета. Среди них — двое граждан Молдавии и четыре француза.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта Абиджана в 8.30 утра по местному времени и упал в море.