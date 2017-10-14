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Киев, 14 октября. Группа по расследованию организованной преступности и коррупции заявила, что Киев причастен к снабжению оружием террористов в Сирийской арабской республике.

В докладе антикоррупционной организации сообщается, что схема поставок вооружения боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России) завязана на США, которые приобретают оружие и боеприпасы в странах восточной Европы, включая Украину, для поставок в Сирию. По данным организации объем закупок уже превысил 700 миллиардов долларов.

Агентство отмечает, что пожар на складе боеприпасов в Виннице был одной из попыток властей Украины скрыть нехватку оружия и припасов, которые на деле были проданы исламистам в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.