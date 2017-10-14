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Весь мир
Хама: в очередной стычке ИГ и «Джебхат ан-Нусры» уничтожено 35 боевиков
Весь мир
Хама: в очередной стычке ИГ и «Джебхат ан-Нусры» уничтожено 35 боевиков
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    Хама: в очередной стычке ИГ и «Джебхат ан-Нусры» уничтожено 35 боевиков

    16:56  14 Октября 2017
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    Хама: в очередной стычке ИГ и «Джебхат ан-Нусры» уничтожено 35 боевиков

    Хама, 14 октября.  В сирийской провинции Хама продолжаются столкновения между террористическими группировками.

    Арабские информационные агентства сообщают со ссылкой на компетентные источники, что на востоке провинции Хама в результате одного из столкновений боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) ликвидировали не менее 24 боевиков «Халифата».

    В ходе перестрелки джихадисты «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация) уничтожили около 11 боевиков «Ан-Нусры». Экстремисты боролись за право контроля над населенным пунктом Аль-Рахьян на востоке провинции Хама, пишет источник.

    Хама: в очередной стычке ИГ и «Джебхат ан-Нусры» уничтожено 35 боевиков

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #игил #джебхат ан-нусра
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