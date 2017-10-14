Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Хама: в очередной стычке ИГ и «Джебхат ан-Нусры» уничтожено 35 боевиков
Происшествия
Водитель «Нивы» и его пассажирка скончались после аварии под Самарой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель «Нивы» и его пассажирка скончались после аварии под Самарой

    16:53  14 Октября 2017  /обновлено: 16:54  14 Октября 2017
    39

    Водитель «Нивы» и его пассажирка скончались после аварии под Самарой

    Самара, 14 октября. Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автотранспорта сегодня в Самарской области.

    Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, автомобильная авария произошла сегодня, 14 октября, около полудня на Обводной дороге Самары. «МАЗ» двигался в направлении автодороги «Самара — Большая Черниговка» со стороны трассы «Самара — Волгоград». Водитель автомобиля марки «Нива» не уступил дорогу грузовой машине, которая двигалась по главной дороге.

    Водитель «Нивы» и его пассажирка получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. На данный момент органы правопорядка проводят проверку по факту смертельного ДТП и устанавливают личности погибших.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017 173

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        4236

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6015

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        73684

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24657
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35   14 Октября 2017
        173
        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        12:02   14 Октября 2017
        85
        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        7:56   14 Октября 2017
        7050
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        4236