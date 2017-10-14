Водитель «Нивы» и его пассажирка скончались после аварии под Самарой

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Самара, 14 октября. Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автотранспорта сегодня в Самарской области.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, автомобильная авария произошла сегодня, 14 октября, около полудня на Обводной дороге Самары. «МАЗ» двигался в направлении автодороги «Самара — Большая Черниговка» со стороны трассы «Самара — Волгоград». Водитель автомобиля марки «Нива» не уступил дорогу грузовой машине, которая двигалась по главной дороге.

Водитель «Нивы» и его пассажирка получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. На данный момент органы правопорядка проводят проверку по факту смертельного ДТП и устанавливают личности погибших.