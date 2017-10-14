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Сирия и ВКС РФ зачищают провинцию Дейр эз-Зор: освобожден крупнейший город, подконтрольный ИГ
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    Сирия и ВКС РФ зачищают провинцию Дейр эз-Зор: освобожден крупнейший город, подконтрольный ИГ

    17:16  14 Октября 2017
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    ВКС РФ

    Сирийская арабская армия (САА) при помощи российских ВКС освободила Меядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора, выбив из города террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). Об этом сообщило сирийское информагентство SANA News. Отмечается, что в ходе столкновений боевики понесли большие потери в живой силе. Меядин до сегодняшнего дня являлся самым крупным населенным пунктом, находившимся в оккупации террористической организации.

    Совместная операция ВКС РФ и армии САР по взятию города продлилась всего несколько дней. Детали противостояния в этом ключевом районе пока уточняются. Однако военные источники ливанского портала Al Masdar News высказали предположение, что большая часть боевиков ИГИЛ1 покинули Меядин, сбежав по мосту через Евфрат на восток провинции, еще до того, как он был осажден, после удара ракетами «Калибр», которые были нанесены с российских подводных лодок, базирующихся в Средиземном море, 5 октября. Тогда террористы потеряли значительную часть бронетехники, оружия и боеприпасов, которыми они располагали в этом районе.

    С подлодок ВМФ РФ по объектам ИГ близ Меядина был нанесен удар «Калибрами»

    Позже — 10 октября — боевая авиация РФ нанесла новый мощный удар по ИГ1: в результате спецоперации был вскрыт опорный пункт боевиков в окрестностях Меядина. Российские Су-34 нанесли в сумме 14 ударов, уничтожив не меньше 50 террористов, а также их туннели и танковые боеприпасы. Еще порядка 30 членов ИГИЛ остались заблокированными в разрушенных подземных переходах. Кроме того, как передавал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, наши военные самолеты почти беспрерывно сдерживали переброску под Меядин новых вооружений и дополнительных отрядов исламистов, прибывающих в регион из соседнего Ирака

    Таким образом, работа ВКС РФ подготовила начало штурма и обеспечила, в конечном итоге, его быстрое и успешное завершение, подчеркнул в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) независимый журналист и политолог Александр Асафов.

    «Даже самые убежденные члены так называемого «халифата» в страхе убежали далеко на восток под ударами ВКС РФ, и фактически в городе осталась небольшая горстка террористов. Можно поздравить сирийскую армию с четко проведенной операцией внутри Меядина, которая не растянулась на многие месяцы. В целом все наступление было завершено в очень сжатые сроки и это большое достижение».

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Теперь необходимо продолжить закреплять данный успех и развивать полученное в боях преимущество, подчеркивает эксперт. Согласно его предположениям, теперь подразделения правительственных войск САР двинутся вслед за боевиками — на восток через Евфрат. Именно там, на левом берегу реки находятся крупнейшие в арабской республике нефтяные месторождения, контроль над которыми существенно поможет в восстановлении Сирии и послевоенном устройстве страны.

    «Значительный перелом в борьбе с ИГИЛ был достигнут в Акербате, теперь с освобождением Меядина надо скорей закреплять полученный успех, увеличивать отрыв и двигаться дальше с целью окончательно и как можно быстрей ликвидировать «Исламское государство». Но, прежде всего, надо хорошо закрепиться на освобожденных территориях и провести разминирование. После этого наступление, скорее всего, продолжится уже на другом берегу Евфрата».

    ИГИЛ

    Переход через реку к востоку от Меядина позволит сирийским подразделениям первыми добраться до крупнейшего нефтяного поля Аль-Умар и многих других ключевых месторождений. Напомним, по направлению к ним параллельно — вдоль левого берега Евфрата — движутся курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF), действующие под командованием Соединенных Штатов. С помощью курдов Вашингтон рассчитывает установить контроль над самыми крупными в САР залежами энергетических ресурсов.

    Другой путь для развития наступления САА и ВКС РФ лежит дальше на юг — к приграничному городу Абу Кемаль, через который проходят все ключевые пути поставок террористов ИГИЛ. Однако, как считают военные эксперты, дальнейшее движение на юг может чересчур растянуть фронт и поставить позиции правительственной армии под удар боевиков. Ранее Борис Рожин, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», заявлял в беседе с ФАН, что успешный штурм Абу Кемаля будет возможен в том случае, если к нему продолжат параллельно двигаться части сирийских войск, дислоцирующиеся недалеко от станции «Т-2» у иракской границы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #курды #игорь конашенков #ирак #саа #дейр эз-зор #акербат #абу кемаль #меядин
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