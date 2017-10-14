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Политика
Украина слишком слаба, чтобы долго сопротивляться Венгрии: эксперт рассказал о будущем Закарпатья
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    Украина слишком слаба, чтобы долго сопротивляться Венгрии: эксперт рассказал о будущем Закарпатья

    19:34  14 Октября 2017
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    «Украина слишком слаба, чтобы долго сопротивляться Венгрии»: Погребинский о будущем Закарпатья

    Закарпатье сейчас все больше считает себя частью Венгрии, нежели собственно Украины, считает политолог Михаил Погребинский. Власть Киева в Закарпатье чрезвычайно слаба. В городе Берегово, где большинство жителей — этнические венгры, это особенно заметно, отмечает эксперт.

    «Люди в Закарпатье действительно очень плохо знают украинский язык или не знают его вообще. В Берегово повсюду висят венгерские флаги и, может быть, это плохо, но нужно понимать, что люди там все равно будут цепляться за это положение дел. Люди там хотят, чтобы их дети всю среднюю школу учились на венгерском, а не на украинском. Это так, просто потому что Венгрия поддерживает их, а не Киев. Их дети ориентированы на то, чтобы, окончив школу, поехать поступать в вузы в Венгрию, а не в Киев. Это подтверждается многими данными и показателями», — заявил Михаил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Недавно принятый украинский закон об образовании, препятствующий преподаванию на языках национальных меньшинств, только активизировал центробежные тенденции в Закарпатье. Это показывает фактически сепаратистская акция «Самоопределение для Закарпатья» в поддержку независимости региона, прошедшая сегодня в венгерской столице Будапеште, отмечает эксперт.

    «В венгерской политической элите существует практически полный политический консенсус по поводу украинского закона об образования и ущемления прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгерские политики обещают создавать Украине проблемы в ЕС. Я думаю, что что-то подобное они и сделают, так как являются людьми упрямыми. Они настолько консолидированы и решительны, что почти демонстративно сообщили МИД Украины, чтобы там не удивлялись, что перед украинским посольством в Будапеште пройдет акция венгерских правых с требованием права на самоопределение для Закарпатья», — продолжает Погребинский.

    Погребинский: Украина попросту слишком слаба, чтобы долго сопротивляться Венгрии. Украина — слабое государство, а в Закарпатье ее фактически нет

    С другой стороны, считает политолог, вряд ли Венгрия когда-нибудь потребует от Украины Закарпатье себе. Политическая ситуация в ЕС попросту не располагает к этому, а значит истерика, охватившая украинских дипломатов и политиков несколько преждевременна.

    «Украинские дипломаты не сильно умны, потому тут же отреагировали так, будто бы само венгерское правительство официально поддерживает эту акцию. Совершенно понятно, что венгерское руководство не станет официально сепаратистские тенденции в Закарпатье. Пока пусть и очень слабое украинское государство существует в признаваемых Европой границах, Евросоюз не может позволить одному из своих членов — Венгрии — предъявлять ей формальные территориальные претензии. То, что украинские дипломаты до сих пор этого не понимают, показывает, что они — люди не на своем месте, непрофессионалы», — добавил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

    Со своей стороны Украина, естественно, хотела бы остановить центробежные процессы в Закарпатье и не видит иного способа, кроме как заставить людей там учить украинский язык.

    «Может быть, какой-то резон в действиях украинских властей есть. Все же без знания украинского языка жители Закарпатья действительно не могут поступать в украинские вузы. Тем не менее Киеву все же придется пойти на какой-то компромисс с Будапештом и венгерским меньшинством в Закарпатье. Украина попросту слишком слаба, чтобы долго сопротивляться Венгрии. Украина — слабое государство, а в Закарпатье ее фактически нет», — подводит итог Михаил Погребинский.

    Автор: Иван Верихов
    #киев #украина #венгрия #закон об образовании #закарпатье #сепаратизм #поргебинский
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