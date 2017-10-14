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Весь мир
Хама: в очередной стычке ИГ и «Джебхат ан-Нусры» уничтожено 35 боевиков
Весь мир
Дамаск: боевики обстреляли пригород Аль-Аббассиин, есть пострадавшие
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    Дамаск: боевики обстреляли пригород Аль-Аббассиин, есть пострадавшие

    16:40  14 Октября 2017
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    Дамаск: боевики обстреляли пригород Аль-Аббассиин, есть пострадавшие

    Дамаск, 14 октября. Боевики подвергли минометному обстрелу пригород столицы Сирии.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что боевики, захватившие часть района Восточная Гута, выпустили не менее двух минометных снарядов по пригороду Дамаска Аль-Аббассиин.

    Обстрел привел к ранению четырех мирных жителей, пишет источник. От разрывов пострадала городская инфраструктура. Раненые были доставлены в госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

    Данным обстрелом джихадисты в очередной раз нарушили соглашение о режиме прекращения боевых действий.

    Дамаск: боевики обстреляли пригород Аль-Аббассиин, есть пострадавшие

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #обстрел #дамаск #боевики
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