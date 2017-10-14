Дамаск: боевики обстреляли пригород Аль-Аббассиин, есть пострадавшие

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Дамаск, 14 октября. Боевики подвергли минометному обстрелу пригород столицы Сирии.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что боевики, захватившие часть района Восточная Гута, выпустили не менее двух минометных снарядов по пригороду Дамаска Аль-Аббассиин.

Обстрел привел к ранению четырех мирных жителей, пишет источник. От разрывов пострадала городская инфраструктура. Раненые были доставлены в госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Данным обстрелом джихадисты в очередной раз нарушили соглашение о режиме прекращения боевых действий.