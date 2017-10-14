Порошенко пообещал ВСУ поставку более 1000 единиц военной техники до конца года

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Киев, 14 октября. Президент Петр Порошенко в День защитника Украины объявил, что ВСУ до конца года получат свыше тысячи единиц военной техники. Такое заявление он сделал на вручении госнаград военным в Житомирской области.

Украина празднует 14 октября День Защитника, в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград военным Петр Порошенко прокомментировал обновление техники для нужд ВСУ.

«До конца года войска получат ещё более тысячи единиц вооружения и военной техники», — сказал президент, его слова приводят украинские СМИ.

По словам Порошенко, в течение года в Вооруженные силы поступило порядка 1,3 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также свыше 22 тысяч ракет и других боеприпасов. Ранее он объявил о передаче военным 62 танков. Напомним, что Порошенко выразил уверенность в членстве Украины в Североатлантическом альянсе в будущем, а также в участии украинских военных в руководстве организации.