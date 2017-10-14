Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Хама: в очередной стычке ИГ и «Джебхат ан-Нусры» уничтожено 35 боевиков
Украина
Порошенко пообещал ВСУ поставку более 1000 единиц военной техники до конца года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко пообещал ВСУ поставку более 1000 единиц военной техники до конца года

    16:53  14 Октября 2017
    54

    Порошенко пообещал ВСУ поставку более 1000 единиц военной техники до конца года

    Киев, 14 октября. Президент Петр Порошенко в День защитника Украины объявил, что ВСУ до конца года получат свыше тысячи единиц военной техники. Такое заявление он сделал на вручении госнаград военным в Житомирской области.

    Украина празднует 14 октября День Защитника, в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград военным Петр Порошенко прокомментировал обновление техники для нужд ВСУ. 

    «До конца года войска получат ещё более тысячи единиц вооружения и военной техники», — сказал президент, его слова приводят украинские СМИ.

    По словам Порошенко, в течение года в Вооруженные силы поступило порядка 1,3 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также свыше 22 тысяч ракет и других боеприпасов. Ранее он объявил о передаче военным 62 танков. Напомним, что Порошенко выразил уверенность в членстве Украины в Североатлантическом альянсе в будущем, а также в участии украинских военных в руководстве организации

    Автор: Ирина Селезнева
    #всу #украина #порошенко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017 181

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        4245

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6016

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        73726

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24657
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35   14 Октября 2017
        181
        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        12:02   14 Октября 2017
        85
        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        7:56   14 Октября 2017
        7052
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        4245