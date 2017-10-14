На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

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Киев, 14 октября. В Подольском районе Киева на Контрактовая площади, а также на Майдане проходят концерты в честь 75-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещено в РФ). Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, киевляне саботируют праздник.

Так, на Контрактовой площади две концертные площадки работают при нулевой аудитории. На видео корреспондента ФАН можно увидеть, как украинский репер пытается привлечь аудиторию патриотическим речитативом, но его слушает один бомж в инвалидном кресле и три его здоровых приятеля. Других зрителей не нашлось в течении часа, пока корреспондент ФАН снимал этот сюжет, хотя исполнители на сцене менялись каждые 15 минут.

Позже подошли еще несколько скучающих прохожих.

Территорию вокруг площади патрулировали боевики в балаклавах с повязками украинских неонацистских подразделений.

На соседней площадке выступал сводный хор ВСУ, однако этот музыкальный коллектив вообще никто не слушал, даже местные бомжи.

Заметим, сегодня в Киеве планируется массовое шествие неонацистов. Организаторами шествия по случаю 75-летия создания УПА является «Национальный корпус», «Правый сектор»1 (запрещено в РФ) и ВО «Свобода».

Участники марша соберутся в 16 часов у памятника Тарасу Шевченко. Из парка Шевченко колонна участников начнет движение по бульвару Шевченко, через Крещатик, Майдан Незалежности, Владимирский спуск до Контрактовой площади. В Департаменте общественных коммуникаций КГГА сообщили, что, согласно заявке, в Марше славы УПА примут участие 20 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.