Язык до фиаско довел: Украина разругалась с Европой из-за прав нацменьшинств

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Киев продолжает отдуваться за новый закон об образовании. Получается плохо. Агрессивная языковая политика послужила причиной (во всяком случае, катализатором) коренных изменений в отношениях с Европой.

Вместо традиционной «безоговорочной поддержки», на сей раз Украина получила столь же безоговорочное осуждение. Если в былые времена язык до Киева доводил, то ныне язык доводит сам Киев.

Это фиаско, братан!

События последней недели коротко можно описать при помощи нашумевшего в Интернете видео.

Парламентская ассамблея Совета Европы сочла необходимым рассмотреть украинский образовательный закон в срочном порядке.

В ПАСЕ срочно внесли на рассмотрение вопрос относительно дебатов об образовательном законодательстве Украины: https://t.co/ztmCIBwbAT pic.twitter.com/GN4j8RG6gF — Говорим (@govorimua) October 1, 2017

И подавляющим большинством голосов (82 против 11) приняла крайне жесткую резолюцию, заявив о грубом нарушении прав национальных меньшинств.

Почему ПАСЕ приняла две негативных резолюции для Украины https://t.co/xeSFpFjMCr — Хабаровчанин1979 (@tatarbunarsky27) October 14, 2017

Заметим, что президент Порошенко отчаянно пытался спасти положение, лично прибыв в Страсбург. Петр Алексеевич говорил долго, но едва ли это выступление пошло на пользу.

Большое фиаско Порошенко в ПАСЕ. Олег Волошин https://t.co/vwNgEs8jvP с помощью @YouTube — Сергей ДНР (@Sergej_1965) October 14, 2017

Журналист Вячеслав Пиховшек ни без оснований назвал события 12 октября в ПАСЕ настоящей пощечиной для Порошенко.

Пощечина Порошенко от ПАСЕ. Украина влетела в очередной тупик. Пиховшек. https://t.co/EU8vi2O1Br — MAleksej Litvinenko (@MAleksejL) October 14, 2017

Бывший глава МИД Украины Олег Волошин, присутствовавший на рассмотрении украинского вопроса, отметил:

«Порошенко так ярко и убедительно выступил в ПАСЕ, что Ассамблея через пару часов решила начать процесс снятия санкций с России».

По этому поводу депутат от президентского блока Владимир Арьев не скрывает своего гнева.

Бледно выглядела и верная соратница Порошенко Ирина Геращенко.

Среди прочего советница президента анонсировала визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Будапешт для решения проблем двусторонних отношений. А еще обвинила венгров в нечестной позиции по языковому вопросу. Эта ремарка наверняка очень поможет будущим переговорам Климкина с венграми.

Евроинтеграция венгров Украины: глава МИД Климкин рассказал о прогрессе Киева и Будапешта в переговорах по закон... https://t.co/IKMiowjucw — Диалог.UA (@Dialog_UA) October 13, 2017

Главный украинский дипломат поспешил заявить о неком прогрессе. Но в свете комментариев венгерского внешнеполитического ведомства позиция Климкина кажется очень оптимистичной.

Испортить испорченное

Ущемление прав национальных меньшинств изначально воспринималось европейцами болезненно.

Глава МИД Венгрии назвал украинский закон об образовании "ударом в спину": https://t.co/O0S19xvnER pic.twitter.com/KmfSsFdh1v — Life | Новости (@lifenews_ru) October 3, 2017

Сразу стало ясно, что дежурными фразами (с последующим скорым забвением) дело не ограничится.

Будапешт и Бухарест совместно выступают против украинского закона об образовании – МИД Венгрии https://t.co/McFPJdejek #новости #новини — ZN.UA Зеркало недели (@zn_ua) October 3, 2017

В этой тревожной ситуации Киеву явно следовало искать компромиссы, идти на уступки. Как в шахматах: испортив позицию плохим ходом, нужно успокоиться и трезво оценить сложившееся положение. Но Украина уподобилась игроку с очень слабыми нервами. Она попросту поплыла.

Порошенко пообещал не обращать внимание на «истерику Кремля» и приложить большие усилия, дабы разъяснить свою позицию европейским коллегам. В первую очередь — соседям.

Благородное начинание шефа продолжила Ирина Геращенко. Она заявила, что Венгрия и Румыния «позаимствовали у Кремля методы гибридной войны».

Ирина Геращенко(та, что баба яга)в прямом эфире канала 112 заяв.;Румыния и Венгрия позаимствов.методы гибридной войны с Украиной у Кремля pic.twitter.com/aHsPum8V8x — Рыжик в Восемь (@sectoralnaya1) October 12, 2017

Вот и объяснили, вот и прояснилось…

Еще дальше пошел Владимир Арьев. Свои претензии он адресовал генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду.

Не удивительно, что подобная линия поведения значительно усугубила внешнеполитическое положение Украины. И дело отнюдь не ограничивается правами национальных меньшинств.

На днях президент Чехии Милош Земан назвал свершившимся фактом возвращение Крыма в состав России. Он предложил Украине довольствоваться денежной компенсацией за потерю полуострова.

Милош Земан не будет извиняться за свои слова о Крыме https://t.co/stbKeqDROm pic.twitter.com/lHdnEtLOpT — Lenta.ru (@lentaruofficial) October 13, 2017

Сама постановка вопроса подобным образом для Украины является обескураживающей. Заявление чешского лидера вызвало у Киева настоящую истерику.

Премьер Гройсман заявил, что «здоровый человек не мог бы такое сказать».

Но кажется, у европейцев тоже закрадываются сомнения в здоровье некоторых украинских партнеров по политическому процессу.