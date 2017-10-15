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Язык до фиаско довел: Украина разругалась с Европой из-за прав нацменьшинств
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    Язык до фиаско довел: Украина разругалась с Европой из-за прав нацменьшинств

    9:57  15 Октября 2017
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    Язык до фиаско довел: Украина разругалась с Европой из-за прав нацменьшинств

    Киев продолжает отдуваться за новый закон об образовании. Получается плохо. Агрессивная языковая политика послужила причиной (во всяком случае, катализатором) коренных изменений в отношениях с Европой.

    Вместо традиционной «безоговорочной поддержки», на сей раз Украина получила столь же безоговорочное осуждение. Если в былые времена язык до Киева доводил, то ныне язык доводит сам Киев.

    Это фиаско, братан!

    События последней недели коротко можно описать при помощи нашумевшего в Интернете видео.

    Парламентская ассамблея Совета Европы сочла необходимым рассмотреть украинский образовательный закон в срочном порядке.

    И подавляющим большинством голосов (82 против 11) приняла крайне жесткую резолюцию, заявив о грубом нарушении прав национальных меньшинств.

    Заметим, что президент Порошенко отчаянно пытался спасти положение, лично прибыв в Страсбург. Петр Алексеевич говорил долго, но едва ли это выступление пошло на пользу.

    Журналист Вячеслав Пиховшек ни без оснований назвал события 12 октября в ПАСЕ настоящей пощечиной для Порошенко.

    Бывший глава МИД Украины Олег Волошин, присутствовавший на рассмотрении украинского вопроса, отметил:

    «Порошенко так ярко и убедительно выступил в ПАСЕ, что Ассамблея через пару часов решила начать процесс снятия санкций с России».

    По этому поводу депутат от президентского блока Владимир Арьев не скрывает своего гнева.

    Бледно выглядела и верная соратница Порошенко Ирина Геращенко.

    Среди прочего советница президента анонсировала визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Будапешт для решения проблем двусторонних отношений. А еще обвинила венгров в нечестной позиции по языковому вопросу. Эта ремарка наверняка очень поможет будущим переговорам Климкина с венграми.

    Главный украинский дипломат поспешил заявить о неком прогрессе. Но в свете комментариев венгерского внешнеполитического ведомства позиция Климкина кажется очень оптимистичной.

    Испортить испорченное

    Ущемление прав национальных меньшинств изначально воспринималось европейцами болезненно.

    Сразу стало ясно, что дежурными фразами (с последующим скорым забвением) дело не ограничится.

    В этой тревожной ситуации Киеву явно следовало искать компромиссы, идти на уступки. Как в шахматах: испортив позицию плохим ходом, нужно успокоиться и трезво оценить сложившееся положение. Но Украина уподобилась игроку с очень слабыми нервами. Она попросту поплыла.

    Порошенко пообещал не обращать внимание на «истерику Кремля» и приложить большие усилия, дабы разъяснить свою позицию европейским коллегам. В первую очередь — соседям.

    Благородное начинание шефа продолжила Ирина Геращенко. Она заявила, что Венгрия и Румыния «позаимствовали у Кремля методы гибридной войны».

    Вот и объяснили, вот и прояснилось…

    Еще дальше пошел Владимир Арьев. Свои претензии он адресовал генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду.

    Не удивительно, что подобная линия поведения значительно усугубила внешнеполитическое положение Украины. И дело отнюдь не ограничивается правами национальных меньшинств.

    Язык до фиаско довел: Украина разругалась с Европой из-за прав нацменьшинств

    На днях президент Чехии Милош Земан назвал свершившимся фактом возвращение Крыма в состав России. Он предложил Украине довольствоваться денежной компенсацией за потерю полуострова.

    Сама постановка вопроса подобным образом для Украины является обескураживающей. Заявление чешского лидера вызвало у Киева настоящую истерику.

    Премьер Гройсман заявил, что «здоровый человек не мог бы такое сказать».

    Язык до фиаско довел: Украина разругалась с Европой из-за прав нацменьшинств

    Но кажется, у европейцев тоже закрадываются сомнения в здоровье некоторых украинских партнеров по политическому процессу.

    Автор: Сергей Свазовский
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