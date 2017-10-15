Язык до фиаско довел: Украина разругалась с Европой из-за прав нацменьшинств
Киев продолжает отдуваться за новый закон об образовании. Получается плохо. Агрессивная языковая политика послужила причиной (во всяком случае, катализатором) коренных изменений в отношениях с Европой.
Вместо традиционной «безоговорочной поддержки», на сей раз Украина получила столь же безоговорочное осуждение. Если в былые времена язык до Киева доводил, то ныне язык доводит сам Киев.
Это фиаско, братан!
События последней недели коротко можно описать при помощи нашумевшего в Интернете видео.
Парламентская ассамблея Совета Европы сочла необходимым рассмотреть украинский образовательный закон в срочном порядке.
В ПАСЕ срочно внесли на рассмотрение вопрос относительно дебатов об образовательном законодательстве Украины: https://t.co/ztmCIBwbAT pic.twitter.com/GN4j8RG6gF— Говорим (@govorimua) October 1, 2017
И подавляющим большинством голосов (82 против 11) приняла крайне жесткую резолюцию, заявив о грубом нарушении прав национальных меньшинств.
Почему ПАСЕ приняла две негативных резолюции для Украины https://t.co/xeSFpFjMCr— Хабаровчанин1979 (@tatarbunarsky27) October 14, 2017
Заметим, что президент Порошенко отчаянно пытался спасти положение, лично прибыв в Страсбург. Петр Алексеевич говорил долго, но едва ли это выступление пошло на пользу.
Большое фиаско Порошенко в ПАСЕ. Олег Волошин https://t.co/vwNgEs8jvP с помощью @YouTube— Сергей ДНР (@Sergej_1965) October 14, 2017
Журналист Вячеслав Пиховшек ни без оснований назвал события 12 октября в ПАСЕ настоящей пощечиной для Порошенко.
Пощечина Порошенко от ПАСЕ. Украина влетела в очередной тупик. Пиховшек. https://t.co/EU8vi2O1Br— MAleksej Litvinenko (@MAleksejL) October 14, 2017
Бывший глава МИД Украины Олег Волошин, присутствовавший на рассмотрении украинского вопроса, отметил:
«Порошенко так ярко и убедительно выступил в ПАСЕ, что Ассамблея через пару часов решила начать процесс снятия санкций с России».
По этому поводу депутат от президентского блока Владимир Арьев не скрывает своего гнева.
Арьев: Ягланд призывал поддаться шантажу Россииhttps://t.co/ARU8UmPSmB pic.twitter.com/oJ8y6Bsugh— Шарий.net (@sharijnet) October 10, 2017
Бледно выглядела и верная соратница Порошенко Ирина Геращенко.
Среди прочего советница президента анонсировала визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Будапешт для решения проблем двусторонних отношений. А еще обвинила венгров в нечестной позиции по языковому вопросу. Эта ремарка наверняка очень поможет будущим переговорам Климкина с венграми.
Евроинтеграция венгров Украины: глава МИД Климкин рассказал о прогрессе Киева и Будапешта в переговорах по закон... https://t.co/IKMiowjucw— Диалог.UA (@Dialog_UA) October 13, 2017
Главный украинский дипломат поспешил заявить о неком прогрессе. Но в свете комментариев венгерского внешнеполитического ведомства позиция Климкина кажется очень оптимистичной.
Глава МИД Венгрии: Будапешт и дальше не будет поддерживать евроинтеграцию Украины#новини #новости #newshttps://t.co/idOWpjjCB9 pic.twitter.com/7zXRLzupx9— 112.ua (@news112ua) October 12, 2017
Испортить испорченное
Ущемление прав национальных меньшинств изначально воспринималось европейцами болезненно.
Глава МИД Венгрии назвал украинский закон об образовании "ударом в спину": https://t.co/O0S19xvnER pic.twitter.com/KmfSsFdh1v— Life | Новости (@lifenews_ru) October 3, 2017
Сразу стало ясно, что дежурными фразами (с последующим скорым забвением) дело не ограничится.
Будапешт и Бухарест совместно выступают против украинского закона об образовании – МИД Венгрии https://t.co/McFPJdejek #новости #новини— ZN.UA Зеркало недели (@zn_ua) October 3, 2017
В этой тревожной ситуации Киеву явно следовало искать компромиссы, идти на уступки. Как в шахматах: испортив позицию плохим ходом, нужно успокоиться и трезво оценить сложившееся положение. Но Украина уподобилась игроку с очень слабыми нервами. Она попросту поплыла.
Порошенко пообещал не обращать внимание на «истерику Кремля» и приложить большие усилия, дабы разъяснить свою позицию европейским коллегам. В первую очередь — соседям.
Благородное начинание шефа продолжила Ирина Геращенко. Она заявила, что Венгрия и Румыния «позаимствовали у Кремля методы гибридной войны».
Ирина Геращенко(та, что баба яга)в прямом эфире канала 112 заяв.;Румыния и Венгрия позаимствов.методы гибридной войны с Украиной у Кремля pic.twitter.com/aHsPum8V8x— Рыжик в Восемь (@sectoralnaya1) October 12, 2017
Вот и объяснили, вот и прояснилось…
Еще дальше пошел Владимир Арьев. Свои претензии он адресовал генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду.
Арьев: Ягланд призывал поддаться шантажу Россииhttps://t.co/ARU8UmPSmB pic.twitter.com/oJ8y6Bsugh— Шарий.net (@sharijnet) October 10, 2017
Не удивительно, что подобная линия поведения значительно усугубила внешнеполитическое положение Украины. И дело отнюдь не ограничивается правами национальных меньшинств.
На днях президент Чехии Милош Земан назвал свершившимся фактом возвращение Крыма в состав России. Он предложил Украине довольствоваться денежной компенсацией за потерю полуострова.
Милош Земан не будет извиняться за свои слова о Крыме https://t.co/stbKeqDROm pic.twitter.com/lHdnEtLOpT— Lenta.ru (@lentaruofficial) October 13, 2017
Сама постановка вопроса подобным образом для Украины является обескураживающей. Заявление чешского лидера вызвало у Киева настоящую истерику.
Гройсман о заявлении Земана по Крыму: Здоровый человек никогда такого не скажет#Земан #Гройсман #Крымhttps://t.co/4cW0FGyGCR pic.twitter.com/vc30ZURf94— 112.ua (@news112ua) October 12, 2017
Премьер Гройсман заявил, что «здоровый человек не мог бы такое сказать».
Но кажется, у европейцев тоже закрадываются сомнения в здоровье некоторых украинских партнеров по политическому процессу.