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Весь мир
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Россия
Глава Минсельхоза развеселил Путина, перепутав Южную Корею и Индонезию
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    Глава Минсельхоза развеселил Путина, перепутав Южную Корею и Индонезию

    15:58  14 Октября 2017  /обновлено: 16:40  14 Октября 2017
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    Глава Минсельхоза развеселил Путина, перепутав Южную Корею и Индонезию

    Москва, 14 октября. Владимир Путин принял участие в совещании по развитию агропромышленного комплекса, на котором глава Минсельхоза РФ допустил забавную ошибку.

    В ходе доклада бывший губернатор Кубани Александр Ткачев, являющийся главой Минсельхоза, рассказал об экспорте свинины. Он отметил, что Германия поставляет свинину в различные страны мира, в том числе в Японию, Корею, Китай и Индонезию.

    Владимир Путин, выслушав доклад, рассмеялся и отметил, что Индонезия является мусульманской страной, и свинину там не едят. Александр Ткачев не растерялся и ответил: «Южная Корея, какая разница. Будут есть!».

    Глава Минсельхоза развеселил Путина, перепутав Южную Корею и Индонезию

    Автор: Алексей Громов
    #владимир путин #александр ткачев #индонезия #свинина
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