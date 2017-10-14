Глава Минсельхоза развеселил Путина, перепутав Южную Корею и Индонезию

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Москва, 14 октября. Владимир Путин принял участие в совещании по развитию агропромышленного комплекса, на котором глава Минсельхоза РФ допустил забавную ошибку.

В ходе доклада бывший губернатор Кубани Александр Ткачев, являющийся главой Минсельхоза, рассказал об экспорте свинины. Он отметил, что Германия поставляет свинину в различные страны мира, в том числе в Японию, Корею, Китай и Индонезию.

Владимир Путин, выслушав доклад, рассмеялся и отметил, что Индонезия является мусульманской страной, и свинину там не едят. Александр Ткачев не растерялся и ответил: «Южная Корея, какая разница. Будут есть!».