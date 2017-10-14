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Весь мир
Ирак считает, что нельзя делить страну на территориальные единицы
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    Ирак считает, что нельзя делить страну на территориальные единицы

    16:17  14 Октября 2017
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    Ирак считает, что нельзя делить страну на территориальные единицы

    Санкт-Петербург, 14 октября. Глава иракского парламента Салим аль-Джаббури выступил с резкой критикой референдума о независимости Курдистана.

    Во время встречи с главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным спикер парламента Ирака Салим аль-Джаббури заявил, что страну нельзя делить на территориальные единицы. Это противоречит основным положениям Конституции Ирака, подчеркнул депутат.

    Аль-Джаббури отметил, что в Ираке уважают закон и права, которые он дает. Законодательный орган страны, заявил аль-Джаббури, стремится обеспечить и гарантировать реализацию этих прав.

    Ранее сообщалось, что Ирак ввел ряд санкций против Курдистана после проведения референдума о независимости курдской автономии. Несколько курдских провинций, подконтрольных Багдаду, перестали получать газ и бензин в качестве наказания за участие в голосовании.

    Ирак считает, что нельзя делить страну на территориальные единицы

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #вячеслав володин #салим аль-джаббури
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