Ирак считает, что нельзя делить страну на территориальные единицы

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Санкт-Петербург, 14 октября. Глава иракского парламента Салим аль-Джаббури выступил с резкой критикой референдума о независимости Курдистана.

Во время встречи с главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным спикер парламента Ирака Салим аль-Джаббури заявил, что страну нельзя делить на территориальные единицы. Это противоречит основным положениям Конституции Ирака, подчеркнул депутат.

Аль-Джаббури отметил, что в Ираке уважают закон и права, которые он дает. Законодательный орган страны, заявил аль-Джаббури, стремится обеспечить и гарантировать реализацию этих прав.

Ранее сообщалось, что Ирак ввел ряд санкций против Курдистана после проведения референдума о независимости курдской автономии. Несколько курдских провинций, подконтрольных Багдаду, перестали получать газ и бензин в качестве наказания за участие в голосовании.