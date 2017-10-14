Опасный прецедент: Азаров оценил вероятность начала полномасштабной войны в Донбассе

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Киев, 14 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров задался вопросом, рискнет ли президент Петр Порошенко развязать полномасштабную войну в стране, поскольку последние три с половиной года он «использует армию против своего же народа».

Украинский политический деятель Николай Азаров, ранее занимавший пост премьер-министра, прокомментировал политику действующей киевской власти. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

«Рискнет ли Порошенко развязать полномасштабную войну в Украине? Три с половиной года Порошенко использует армию против своего же народа, тем самым нарушая Конституцию Украины. Это – преступление, и всех участников «АТО» могут посадить, ведь Конституция запрещает подавлять армией выступления собственного народа», — говорится в публикации.

Азаров отдельно подчеркнул, что боевые действия в Донбассе незаконны. По мнению политика, новые власти Украины предъявят Порошенко обвинения в гибели людей на востоке страны. Именно этим объясняется «подгон правовой базы» под незаконные действия в Донбассе, подчеркнул он.

Азаров выразил уверенность в том, что «Порошенко не рискнет развязать полномасштабную войну на Донбассе», поскольку побоится реакции со стороны России. Кроме того, отметил он, «кураторы из США» не позволят украинскому президенту пойти на такой шаг.