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Украина
Опасный прецедент: Азаров оценил вероятность начала полномасштабной войны в Донбассе
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    Опасный прецедент: Азаров оценил вероятность начала полномасштабной войны в Донбассе

    16:18  14 Октября 2017
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    Азаров: Порошенко в Донбассе использует армию против своего же народа

    Киев, 14 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров задался вопросом, рискнет ли президент Петр Порошенко развязать полномасштабную войну в стране, поскольку последние три с половиной года он «использует армию против своего же народа».  

    Украинский политический деятель Николай Азаров, ранее занимавший пост премьер-министра, прокомментировал политику действующей киевской власти. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook. 

    «Рискнет ли Порошенко развязать полномасштабную войну в Украине? Три с половиной года Порошенко использует армию против своего же народа, тем самым нарушая Конституцию Украины. Это – преступление, и всех участников «АТО» могут посадить, ведь Конституция запрещает подавлять армией выступления собственного народа», — говорится в публикации.  

    Азаров: Порошенко в Донбассе использует армию против своего же народа

    Азаров отдельно подчеркнул, что боевые действия в Донбассе незаконны. По мнению политика, новые власти Украины предъявят Порошенко обвинения в гибели людей на востоке страны. Именно этим объясняется «подгон правовой базы» под незаконные действия в Донбассе, подчеркнул он.

    Азаров выразил уверенность в том, что «Порошенко не рискнет развязать полномасштабную войну на Донбассе», поскольку побоится реакции со стороны России. Кроме того, отметил он, «кураторы из США» не позволят украинскому президенту пойти на такой шаг.

    Азаров: Порошенко в Донбассе использует армию против своего же народа

    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #донбасс #украина #порошенко
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