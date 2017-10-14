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В Алеппо начали восстанавливать один из ключевых оросительных каналов города
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    В Алеппо начали восстанавливать один из ключевых оросительных каналов города

    15:46  14 Октября 2017
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    В Алеппо начали восстанавливать один из ключевых оросительных каналов города

    Алеппо, 14 октября. В крупнейшем городе Сирии началось восстановление самого главного оросительного канала страны.

    Местные источники сообщают, что в провинции Алеппо сейчас установилась засуха. Поля, которые снабжали продовольствием едва ли не половину республики, сейчас пустеют. Утрачены плантации хлопка, на которых собирали урожай по четыре раза в год.

    Сейчас в провинции начались восстановительные работы на оросительном канале, который снабжал водой всю северную часть Алеппо. Сирийские источники сообщают, что работы должны закончиться через три месяца. После этого, рассказывают в правительстве Сирии, уже можно будет приступить к восстановлению сельского хозяйства региона.

    В Алеппо начали восстанавливать один из ключевых оросительных каналов города

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #канал #урожай
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