Курды не хотят выпускать из Ракки иностранных наемников ИГИЛ
Ракка, 14 октября. Альянс «Сирийские демократические силы» заявил, что не выпустит из Ракки иностранных наемников «Исламского государства»1.
Медиа-крыло вооруженного альянса «Сирийские демократически силы» (SDF) заявило, что все сирийские боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) уже выведены из Ракки.
В городе остаются только иностранные наемники «Халифата», отмечает источник. Решение не выпускать иностранцев из города было принято командованием международной коалиции во главе с США и доведено до курдского руководства.
Отмечается, что не менее 100 боевиков «Исламского государства» сдались в плен курдского ополчения.
1 Организация запрещена на территории РФ.