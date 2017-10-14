Курды не хотят выпускать из Ракки иностранных наемников ИГИЛ

В Избранное

Ракка, 14 октября. Альянс «Сирийские демократические силы» заявил, что не выпустит из Ракки иностранных наемников «Исламского государства»1.

Медиа-крыло вооруженного альянса «Сирийские демократически силы» (SDF) заявило, что все сирийские боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) уже выведены из Ракки.

В городе остаются только иностранные наемники «Халифата», отмечает источник. Решение не выпускать иностранцев из города было принято командованием международной коалиции во главе с США и доведено до курдского руководства.

Отмечается, что не менее 100 боевиков «Исламского государства» сдались в плен курдского ополчения.

1 Организация запрещена на территории РФ.