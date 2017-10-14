Володин принял приглашение спикера парламента Ирака посетить Багдад

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Санкт-Петербург, 14 октября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение спикера палаты депутатов Ирака Салима Аль-Джабури посетить его страну.

«Спасибо за приглашение, обязательно им воспользуюсь, нам очень важно развивать наши межпарламентские связи с республикой Ирак, с палатой депутатов Ирака», — ответил Володин.

Председатель нижней палаты парламента РФ предложил «поговорить о контурах будущей встречи в Ираке» на конференции по противодействию терроризму, которая пройдет в Исламабаде 24-26 декабря, передает РИА Новости.

Кроме того, Володин сделал спикеру палаты депутатов Ирака ответное приглашение, предложив принять участие в антинаркотической конференции «Парламентарии против наркотиков», которая пройдет в Москве 4 декабря под эгидой ООН.

Напомним, сегодня в Петербурге состоялось открытие ассамблеи Межпарламентского союза, в рамках которой Вячеслав Володин проведет ряд двусторонних встреч.