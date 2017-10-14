Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды не хотят выпускать из Ракки иностранных наемников ИГИЛ
Политика
Володин принял приглашение спикера парламента Ирака посетить Багдад
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Володин принял приглашение спикера парламента Ирака посетить Багдад

    15:27  14 Октября 2017
    52

    Володин принял приглашение спикера парламента Ирака посетить Багдад

    Санкт-Петербург, 14 октября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение спикера палаты депутатов Ирака Салима Аль-Джабури посетить его страну.

    «Спасибо за приглашение, обязательно им воспользуюсь, нам очень важно развивать наши межпарламентские связи с республикой Ирак, с палатой депутатов Ирака», — ответил Володин.

    Председатель нижней палаты парламента РФ предложил «поговорить о контурах будущей встречи в Ираке» на конференции по противодействию терроризму, которая пройдет в Исламабаде 24-26 декабря, передает РИА Новости.

    Кроме того, Володин сделал спикеру палаты депутатов Ирака ответное приглашение, предложив принять участие в антинаркотической конференции «Парламентарии против наркотиков», которая пройдет в Москве 4 декабря под эгидой ООН.

    Напомним, сегодня в Петербурге состоялось открытие ассамблеи Межпарламентского союза, в рамках которой Вячеслав Володин проведет ряд двусторонних встреч.

    Автор: Юлия Кошкина
    #ирак #володин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017 3961

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6000

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        72388

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24641

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6301
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        12:02   14 Октября 2017
        44
        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        7:56   14 Октября 2017
        7004
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        3961
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        802