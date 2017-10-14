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Сирия новости 14 октября 19.30: курды застрелили мирного жителя в Хасаке, попытка теракта ИГ в Ираке провалилась
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    Сирия новости 14 октября 19.30: курды застрелили мирного жителя в Хасаке, попытка теракта ИГ в Ираке провалилась

    19:30  14 Октября 2017
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    Курды застрелили мирного жителя в Хасаке

    Сирия, 14 октября. Курдская полиция «Асайиш» застрелила мирного жителя в южной части провинции Хасака. Саперы САА начали разминировать город Меядин в Дейр эз-Зоре. «Хашд Аш-Шааби» предотвратили теракт ИГ1 в провинции Салах Эд-Дин в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: наносят авиаудары по военным объектам ИГ в окрестностях города Дейр эз-Зор.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали разминирование территорий Меядина к юго-востоку от Дейр эз-Зора; продолжают вести обстрел позиций ИГ к северо-западу от Дейр эз-Зора; нанесли авиаудары по опорным пунктам «Ан-Нусры»*** близ городов Кафр Рума и Маарет Ан-Нуман на юге Идлиба.

    «Исламское государство»: ведет бои с курдами в районе населенного пункта Маркада в южной части Хасаки; попыталось организовать теракт на севере провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась ракетному удару САА в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте.

    Курды: застрелили мирного жителя в деревне Кана на юге провинции Хасака.

    Международная коалиция: заявила, что иностранные наемники ИГ не покинут Ракку.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Местный военный источник в соцсети Twitter (ain_tarma), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает об артобстрелах, проведенных 105-й бригадой Сирийской арабской армии (САА) в районе Восточной Гуты. По информации Twitter-канала, правительственные войска нанесли ракетный удар по позициям боевиков в квартале Айн-Тарма. Никаких данных о нанесенном радикалам антиправительственных формирований «Файлак Ар-Рахман» и «Хайят Тахрир Аш-Шам» уроне пока не поступало.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Согласно информации Telegram-канала (UnitedNetworksFSNN), инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) приступили к обезвреживанию мин и взрывчатки, заложенных террористами «Исламского государства»1, в городе Меядин и его окрестностях. Напомним, несколькими часами ранее Меядин перешел под контроль правительственных войск благодаря поддержке российских ВКС. Как передавал новостной портал Al Masdar News, основные силы ИГ покинули город после авианалетов ВКС РФ еще до окружения.

    Тем временем артиллерия САР совместно с ВКС РФ и ВВС Сирии продолжает наносить удары по опорным пунктам боевиков террористической организации в районе населенных пунктов Аль-Хусейния, Аль-Жанина и Шакра Аль-Хисан, расположенных к северо-западу от Дейр эз-Зора. Об это на своей странице в сети Twitter сообщает военный источник (khfafesh).

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Twitter-каналы (SyrianCoalition) и (maara_mc22) сообщают о новых боевых вылетах сирийских военных самолетов к югу от столицы провинции. ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по штаб-квартирам террористического формирования «Тахрир Аш-Шам» в районе городов Кафр Рума и Маарет Ан-Нуман.

    Практически все крупные города региона находятся под контролем «Джебхат Ан-Нусры». Напомним, на боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 режим тишины, вступивший в силу после переговоров между Россией, Турцией и Ираном, не распространяется.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Представители коалиции заявили о том, что иностранным наемникам, выступающим на стороне «Исламского государства», не будет предоставлена возможность покинуть Ракку. Данную информацию передает новостной портал в сети Twitter (AJABreaking). Однако ранее поступали сведения, согласно которым порядка сотни радикалов террористической группировки сдали свои позиции и благополучно вышли из города. Более того, некоторые источники утверждают, что ИГИЛовцы продвигаются в сторону провинции Дейр эз-Зор и намерены оказать сопротивление Сирийской арабской армии (САА), что может быть на руку силам коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, поскольку позволит приостановить наступление САА в главном нефтеносном регионе Сирии.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Агентство новостей Shahba Press сообщает о том, что сирийская авиация продолжает предупредительные воздушные атаки опорных пунктов боевиков вооруженной оппозиции на севере провинции Хама. Авианалету ВВС Сирии подверглись укрепленные пункты радикалов недалеко от города Аль-Латамина. О потерях со стороны исламистов «Тахрир Аш-Шам» не сообщается. Напомним, ранее «Джебхат Ан-Нусра»1 и союзная ей группировка «Исламское движение Восточного Туркестана» сконцентрировали значительные силы на окраинах провинции и предприняли наступление в районе населенного пункта Маан, захватив несколько деревень. При помощи ВКС РФ утраченные поселения удалось вернуть, однако отряды исламистских организаций, базирующиеся на границе между провинциями Идлиб и Хама, все еще представляют угрозу для САА, а также для мирного населения региона.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Возобновились вооруженные стычки между Демократическими силами Сирии**** (SDF) и радикалами «Исламского государства» в южной части провинции. Согласно сведениям агентства новостей Akhbar Alaan, противники столкнулись недалеко от населенного пункта Маркада. В результате взрыва мины, заложенной террористами, был убит один из мирных жителей, еще один человек получил ранения. По данным военного источника в Twitter (ShMC99), также разворачиваются бои вблизи деревни Гариба.

    Между тем курдская полиция «Асайиш» застрелила одного из гражданских лиц в деревне Кана, расположенной недалеко от линии разграничения сил ИГ и курдов. Новостной портал Al Khabour утверждает, что бойцы SDF вели беспорядочную стрельбу по местным жителям, пытавшимся бежать из населенного пункта, чтобы получить медпомощь.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что бойцам ополчения «Хашд Аш-Шааби» удалось обнаружить группу боевиков «Исламского государства», скрывавшихся неподалеку от города Ширкат на севере провинции Салах Эд-Дин. В результате столкновений трое ИГИЛовцев были уничтожены. В данный момент проправительственные отряды ведут поиск оставшихся террористов. Напомним, в результате успешной военной операции 22 сентября Ширкат перешел под контроль правительственной армии Ирака.

    Ранее сегодня Силам народной мобилизации также удалось ликвидировать пятерых смертников ИГ и арестовать шестого вблизи населенного пункта Аль-Синия. Боевики намеревались активировать на себе взрывные устройства, приблизившись к позициям ополченцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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