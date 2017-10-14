Матвиенко предупредила о последствиях выхода Ирана из ядерного соглашения

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Санкт-Петербург, 14 октября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассчитывает на то, что Вашингтон не выйдет из иранской сделки по атому, об этом она заявила на встрече с журналистами.

Решение США по выходу из ядерной сделки с Ираном не получит одобрения на международном уровне, заявила российский сенатор Валентина Матвиенко. Она добавила, что шаги, направленные на расшатывание соглашения, вызывают тревогу.

«В случае если США захотят выйти из этого соглашения, в любом случае это будет односторонний шаг, который не одобряется в мире, подвергается резкой критике. И надеюсь все-таки, что конкретного решения о выходе из этой сделки не будет», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что если Тегеран снимет с себя обязательства по соглашению, то режим нераспространения ядерного оружия подвергнется испытанию. Российская сторона видит негативные последствия. Спикер Совфеда резюмировала, что со стороны США исходят «спонтанные заявления» и их политика не выглядит прозрачной.