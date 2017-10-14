В Союзе автошкол РФ дали оценку новым правилам получения водительских прав

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Москва, 14 октября. Председатель правления Союза автошкол России Александр Ачкасов прокомментировал новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, вступившие в силу 14 октября.

Ачкасов положительно оценивает нововведения и считает, что они будут способствовать улучшению образовательного процесса, а следовательно и снижению аварийности на дорогах.

Глава Союза автошкол подчеркнул, что одним из главных нововведений является обязанность водителей верифицировать свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров, передает RT. Таким образом, «лазейка для нерадивых автошкол и мошенников закрылась», подытожил Ачкасов.

14 октября на всей территории России вступают в силу новые правила проведения экзаменов на управление транспортным средством и получения водительских прав. Новые правила вводятся в действие, прежде всего, для борьбы с фальшивыми документами.