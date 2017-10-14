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Сирия сегодня: Володин едет в Дамаск, коалиция США опровергла слухи о победе над ИГ в Ракке
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    Сирия сегодня: Володин едет в Дамаск, коалиция США опровергла слухи о победе над ИГ в Ракке

    17:16  14 Октября 2017
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    Сирия сегодня: Володин едет в САР, коалиция опровергла слухи о падении Ракки

    Сирия, 14 октября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправится в САР для выстраивания межпарламентских отношений. В Париже проходит митинг в поддержку действий России в Сирии. Коалиция опровергла сообщения об окончательной победе над ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в России) в Ракке. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Володин едет в Сирию

    Председатель Государственной думы российской Федерации Вячеслав Володин подтвердил свое решение лично поехать в Сирию. Володин заявил, что его поездка в ближневосточное государство, скорее всего, состоится в первой половине 2018 года. Спикер ГД РФ уверен, что его рабочий визит в Сирию поможет укреплению отношений между законодательными органами двух стран.

    Вячеслав Володин

    Напомним, что приглашение посетить Сирийскую Арабскую Республику (САР) Володин получил от спикера сирийского парламента Хамуда Юсефа Ас-Саббаха 13 октября на полях 137 Межпарламентской ассамблеи. Тогда же он предложил пригласить в поездку представителей парламентов европейских стран.

    «Мы считаем, что можно было бы подумать о формате встречи на сирийской земле с тем, чтобы, возможно, в ней приняли участие и представители Европарламента, председатели парламентов других стран, как это уже было. Это однозначно принесет пользу в деле борьбы с терроризмом», — подчеркнул Володин.

    Володин должен будет посетить Дамаск в составе думской делегации.

    Бои в Ракке еще не закончены

    Сирийский штаб Международной антитеррористической коалиции во главе с США не подтверждает раннее появившиеся в Сети сообщения о полном освобождении Ракки. Официальный представитель коалиционного командования Райан Диллон пояснил, что за минувшие сутки примерно 100 боевиков «Исламского государства»1 сложили оружие и были перемещены за пределы города, однако это еще не означает полного прекращение боев, как думали некоторые. Более того, Диллон отметил, что коалиция в ближайшие несколько дней ожидает несколько очень тяжелых боестолкновений. Потому он не готов назвать точные сроки, когда Ракка будет освобождена от ИГ.

    То, что бои в Ракке продолжаются, подтверждают и представитель курдского ополчения, противостоящие исламистам на земле. Курды, впрочем, уверены, что ИГ близко к поражению и город будет освобожден в самое ближайшее время.

    «В Ракке продолжаются бои. ИГ на грани поражения. Сегодня или завтра город будет освобожден», — заявляет представитель курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Нури Махмуд.

    Коалиция не готова назвать точные сроки, когда Ракка будет освобождена от ИГ.

    Париж поддерживает действия РФ в САР

    Акция в поддержку действий России в Сирии проходит в Париже. Организаторами мероприятия выступают две организации — «Союз сирийских патриотов» и «Союз сирийских студентов». Чтобы выразить свою признательность российскому правительству и армии, манифестанты собрались перед зданием посольства РФ во французской столице.

    РИА Новости сообщает, что аналогичные демонстрации сегодня также проходят в других европейских странах. 

    «Собрать народ утром в субботу непросто, но акция проходит не только во Франции, но и в других странах — в Испании и Италии, например. Мы сделали это затем, чтобы поблагодарить Россию, в первую очередь, и чтобы объединиться, мы не хотим, чтобы религиозные или национальные противоречия нас разобщали», — цитирует издание одного из организаторов митинга.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #париж #иг #исламское государство #коалиция #володин #ракка #диллон #нури махмуд
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