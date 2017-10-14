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Политика
Матвиенко готова начать диалог с новым председателем ПАСЕ
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    Матвиенко готова начать диалог с новым председателем ПАСЕ

    15:04  14 Октября 2017
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    Матвиенко готова начать диалог с новым председателем ПАСЕ

    Санкт-Петербург, 14 октября. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о готовности провести встречу с новым главой ПАСЕ Стеллой Кириакидес и продолжить диалог для нормализации отношений с делегацией.

    «Письмо такое (от председателя ПАСЕ) я еще не получила, возможно, оно направлено», — добавила Матвиенко. По ее словам, если письмо все-таки придет, она обязательно встретится с госпожой председателем.

    Россия приветствует желание ПАСЕ начать диалог, добавила Матвиенко. Она также подчеркнула, что Москва приветствует «любые шаги навстречу друг другу».

    Ранее источник агентства РИА Новости сообщил, что новая глава ПАСЕ Кириакадес направила спикеру Совфеда РФ Валентине Матвиенко обращение, в котором заявила о желании начать конструктивный диалог с РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #матвиенко #пасе
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