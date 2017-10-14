Четыре человека стали жертвами авиакатастрофы в Кот-д’Ивуаре

В Избранное

Москва, 14 октября. Не менее четырех человек погибли в результате крушения грузового самолета в море у Абиджана в Кот-д’Ивуаре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Как стало известно, самолет с винтовым двигателем разбился вскоре после вылета из аэропорта Абиджана. В то время шел сильный дождь. Обломки воздушного судна прибило волной к побережью.

Crash d’un avion-cargo en mer peu après son décollage d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. pic.twitter.com/QJ4UNVuxci — Blanko (@BlankoGbich) October 14, 2017

По предварительным данным, двое погибших были найдены среди обломков самолета, еще два тела заметили среду других фрагментов.

Согласно данным Koaci, разбившийся самолет принадлежал компании, которая занимается перевозкой техники для французских военных. Есть версия, что на борту судна находилась армейская техника.