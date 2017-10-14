САА при поддержке ВКС РФ штурмует два города на востоке Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 14 октября. Сирийские правительственные силы при поддержке ВКС РФ начали штурм двух населенных пунктов на востоке провинции Дейр эз-Зор.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило о начале штурма городов Джанена и Хусанья, расположенных в восточной части провинции Дейр эз-Зор. Отмечается, что накануне САА при помощи российских летчиков освободила район Хатла Фукани, а также Уммала.

Это позволило усилить наступление на новых направлениях и атаковать боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) к северу от административного центра провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.