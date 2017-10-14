РФ увеличит пошлины на виноматериалы, чтобы отучить виноделов от «халявы»

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Абрау-Дюрсо, 14 октября. Министерство сельского хозяйства РФ совместно с министерством финансов прорабатывает увеличение пошлины на ввозимые виноматериалы.

Глава ведомства Александр Ткачев заявил, что таким образом государство хочет подтолкнуть отечественных виноделов в сторону создания питомников и выращивания собственного винограда. В настоящий момент пошлина на ввозимые виноматериалы составляет 12,5%.

«Постепенно нам нужно отучать наших виноделов от этой халявы (дешевых виноматериалов – ред.), я прошу прощения за выражение», — отметил Ткачев.

Министерство рассчитывает, что площадь виноградников в России с сегодняшних 90 тысяч гектаров в ближайшие пять лет вырастет более чем в два раза. Ткачев также подметил, что в мире насчитывается 7,5 млн гектаров винограда, половина из которых расположены во Франции, Испании, Италии и Китае, передает ТАСС.

«Китай на ровном [месте] сделал почти всех — там будет 1,5 млн гектара, я вас уверяю», — сказал Ткачев.

Министр пообещал оказать поддержку инициативам винопроизводителей не только в министерстве, но и на уровне правительства.