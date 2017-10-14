Боевики ИГ пытаются покинуть Ракку под прикрытием «живых щитов»

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Ракка, 14 октября. Боевики «Исламского государства»1 прикрываются гражданскими при попытках выйти из города Ракка.

Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) пытаются покинуть осажденный курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) город Ракка.

Часть боевиков предпочла сдаться курдскому ополчению, однако некоторые из исламистов, сообщает источник в Сирии, предпринимают попытки покинуть город, прикрываясь мирными жителями.

Ранее сообщалось, что в Ракке за минувшие сутки cдались около ста боевиков «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.