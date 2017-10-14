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Весь мир
Курды не хотят выпускать из Ракки иностранных наемников ИГИЛ
Весь мир
Боевики ИГ пытаются покинуть Ракку под прикрытием «живых щитов»
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    Боевики ИГ пытаются покинуть Ракку под прикрытием «живых щитов»

    14:45  14 Октября 2017
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    Боевики ИГ пытаются покинуть Ракку под прикрытием «живых щитов»

    Ракка, 14 октября. Боевики «Исламского государства»1 прикрываются гражданскими при попытках выйти из города Ракка.

    Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) пытаются покинуть осажденный курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) город Ракка.

    Часть боевиков предпочла сдаться курдскому ополчению, однако некоторые из исламистов, сообщает источник в Сирии, предпринимают попытки покинуть город, прикрываясь мирными жителями.

    Ранее сообщалось, что в Ракке за минувшие сутки cдались около ста боевиков «Халифата».

    Боевики ИГ пытаются покинуть Ракку под прикрытием «живых щитов»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #ракка
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