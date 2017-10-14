Силовики обезвредили самодельную бомбу в Махачкале

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Махачкала, 14 октября. Cотрудники российских спецслужб обнаружили и разминировали самодельное взрывное устройство в Махачкале, говорится в сообщении регионального УФСБ.

В Махачкале 5 октября в строящемся доме была обнаружена закладка двух взрывных устройств, специалисты по разминированию ликвидировали самодельные бомбы. По данным регионального УФСБ, общая мощность бомб составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

По словам представителям силового ведомства, еще одна бомба, которая ориентировочно должна была крепиться ко дну автомобиля, была найдена в здании, пишет РИА Новости. При разминировании взрывных устройств никто не пострадал.