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Сербия ждет визита Шойгу в День освобождения Белграда от фашистов
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    Сербия ждет визита Шойгу в День освобождения Белграда от фашистов

    14:50  14 Октября 2017  /обновлено: 15:17  14 Октября 2017
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    Сербия ждет визита Шойгу в День освобождения Белграда от фашистов

    Санкт-Петербург, 14 октября. В Белграде ожидают визита министра обороны России Сергея Шойгу в день освобождения Белграда от фашистов, 20 октября. Соответствующее заявление сделала спикер Народной скупщины Республики Сербии Майя Гойкович.

    «В будущем году мы отметим 180-летие дипломатических отношений между нашими странами», — заявила Гойкович на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, которая прошла «на полях» Ассамблеи Межпарламентского союза, который стартовал в Санкт-Петербурге.

    По словам Гойкович, в это время ожидаются визиты официальных лиц Сербии и России. В частности, 20 октября ожидается визит Сергея Шойгу. В этот день в Белграде будут отмечать день освобождения от фашистов, передает агентство РИА Новости.

    В начале 2018 года также запланирован визит главы МИД РФ Сергея Лаврова по случаю 180-летия дипломатических отношений России и Сербии.

    Автор: Алексей Громов
    #шойгу #сербия
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