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Технологии
СМИ рассказали о массовых увольнениях в компании Tesla
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    СМИ рассказали о массовых увольнениях в компании Tesla

    14:34  14 Октября 2017  /обновлено: 15:18  14 Октября 2017
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    СМИ рассказали о массовых увольнениях в компании Tesla

    Пало-Алто (Калифорния), 14 октября. Корпорация Tesla неожиданно уволила несколько сотен сотрудников в разных подразделениях. По данным американских СМИ, работы лишились от 400 до 700 человек.

    Массовые увольнения произошли в ряде случаев без заблаговременных предупреждений, пишет газета The Mercury News. Работы лишились сотрудники, которые трудились над производством автомобилей Model X и Model S и часть специалистов энергетической компании SolarCity, которую Tesla приобрела в 2016 году.

    СМИ рассказали о массовых увольнениях в компании Tesla

    Представители корпорации Tesla подтвердили факт увольнений, но не стали уточнять число сокращенных работников.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #технологии #tesla
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