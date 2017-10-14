СМИ рассказали о массовых увольнениях в компании Tesla

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Пало-Алто (Калифорния), 14 октября. Корпорация Tesla неожиданно уволила несколько сотен сотрудников в разных подразделениях. По данным американских СМИ, работы лишились от 400 до 700 человек.

Массовые увольнения произошли в ряде случаев без заблаговременных предупреждений, пишет газета The Mercury News. Работы лишились сотрудники, которые трудились над производством автомобилей Model X и Model S и часть специалистов энергетической компании SolarCity, которую Tesla приобрела в 2016 году.

Представители корпорации Tesla подтвердили факт увольнений, но не стали уточнять число сокращенных работников.