Сирия разработала план спасения экономики: в САР восстанавливают важный для Алеппо оросительный канал

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В Алеппо началось восстановление важнейшего оросительного канала, снабжавшего водой северную часть провинции, где располагаются крупнейшие в стране поля и плантации, сообщает канал «НТВ». Сейчас в этом районе, до войны обеспечивавшем продовольствием почти половину арабской республики, — засуха: поля, с которых в былое время собирали по четыре урожая в год, теперь пребывают в запустении, плантации хлопка также были потеряны.

Предполагается, что водоснабжение этого ключевого продовольственного региона будет целиком возобновлено примерно через три месяца. Пока сирийские ремонтники продолжают восстановительные работы, на помощь жителям провинции вновь пришла российская сторона, направив на север Алеппо колонну с гуманитарной помощью. В состав груза вошли несколько тонн различных круп, консервов и муки. Кроме того, в составе конвоя также приехали врачи, которые оказали необходимую медицинскую помощь всем нуждающимся.

Таким образом, гуманитарная ситуация даже в уже давно освобожденных районах Сирии находится в критическом положении. Сирийским гражданам почти повсеместно не хватает воды, еды, одежды и других жизненно важных ресурсов. Подробнее об обстановке в арабской республике в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, посещавший САР в конце прошлого года.

«Возможность использования полей и сельскохозяйственных угодий вокруг Алеппо, несомненно, очень важный и положительный момент, который позитивно отразится на жизни сирийцев. Здесь, конечно, надо отдать должное и российским саперам, поскольку они проводили разминирование ключевых территорий и объектов жизнеобеспечения, ранее контролировавшихся боевиками. Для того чтобы полностью зачистить все эти районы нужно немало времени, поэтому и задерживается процесс перехода к нормальной жизни и восстановления экономической структуры в регионах и в целом во всей стране».

Эксперт отметил, что действия антиправительственных группировок, безусловно, нанесли колоссальный ущерб экономике, инфраструктуре и важнейшим объектам жизнеобеспечения страны, из-за чего Сирия по-прежнему находится в ситуации глубокого гуманитарного кризиса. По его словам, война в той или иной степени коснулась почти всех городов и граждан САР, однако многие предприятия при этом героически продолжали свою работу, несмотря на регулярные обстрелы и нападения террористов.

«В ситуации военных действий в районе Алеппо не прекращали действовать промышленные предприятия среднего и малого бизнеса по производству товаров широко потребления, продуктов питания, одежды, обуви и так далее. В Сирии мы видели те разрушения, которые понесла страна. В частности, в окрестностях Дамаска — прежде всего, в Восточной Гуте. Перед нами были разрушенные здания, повсюду следы снарядов и осколков. Но также мы видели, что уже тогда начинались работы по восстановлению и инфраструктуры, и жилого фонда в этом районе. В ходе визита в Сирию наша делегация встречалась с представителями руководства республики, в том числе с премьер-министром. Он рассказал о том, что уже существует детальный план по восстановлению экономики и инфраструктуры страны, то есть проект постепенного возвращения к нормальной жизни был уже тогда».

Однако возрождение САР, конечно, требует серьезных финансовых вложений, и самостоятельно правительство республики справится не в силах. По мнению Бориса Долгова, помощь народу Сирии оказывали и продолжат оказывать Россия и Китай. Что же касается стран Запада, то тут все значительно сложнее, поскольку их поддержка редко бывает бескорыстной и обычно требует выполнения ряда политических требований.