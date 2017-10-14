Мединский объяснил отказ идти на премьеру «Матильды» в Москве

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Москва, 14 октября. Глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил, что не собирается идти на премьеру фильма «Матильда» в Москве. Однако министр обещал, что посмотрит новую картину Алексея Учителя после ее выхода в прокат.

«Нет, не пойду. У меня времени нет», — заявил Мединский агентству РИА Новости. Он также добавил, что не собирается оценивать «Матильду» заранее, но обязательно выскажется о фильме после просмотра.

По словам министра, кампания против картины оказалась совершенной невыгодной. Мединский назвал «странной затеей» решение тех, кто инициировал эту кампанию.

В фильме «Матильда» рассказывается о романе российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс задолго до официального выхода в прокат. Основными сторонами конфликта стали депутат Госдумы Наталья Поклонская и режиссер «Матильды» Алексей Учитель.