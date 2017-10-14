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Мединский объяснил отказ идти на премьеру «Матильды» в Москве
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    Мединский объяснил отказ идти на премьеру «Матильды» в Москве

    14:29  14 Октября 2017  /обновлено: 15:19  14 Октября 2017
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    Мединский отказался идти на премьеру «Матильды» в Москве

    Москва, 14 октября. Глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил, что не собирается идти на премьеру фильма «Матильда» в Москве. Однако министр обещал, что посмотрит новую картину Алексея Учителя после ее выхода в прокат.

    «Нет, не пойду. У меня времени нет», — заявил Мединский агентству РИА Новости. Он также добавил, что не собирается оценивать «Матильду» заранее, но обязательно выскажется о фильме после просмотра.

    По словам министра, кампания против картины оказалась совершенной невыгодной. Мединский назвал «странной затеей» решение тех, кто инициировал эту кампанию.

    Мединский отказался идти на премьеру «Матильды» в Москве

    В фильме «Матильда» рассказывается о романе российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс задолго до официального выхода в прокат. Основными сторонами конфликта стали депутат Госдумы Наталья Поклонская и режиссер «Матильды» Алексей Учитель.

    Автор: Дима Оленин
    #мединский #матильда
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