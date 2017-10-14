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Сирия, 14 октября. Ключевой город Меядин в Дейр эз-Зоре освобожден от ИГ1 благодаря поддержке ВКС РФ. Центр по примирению враждующих сторон РФ доставил гумпомощь на север провинции Хомс. Сто террористов ИГИЛ1 сдались курдам в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали поддержку САА в районе Меядина в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: совместно с ВКС РФ освободили стратегический город Меядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора; противостоят «Ан-Нусре»*** в районе Даръа Аль-Балад.

«Исламское государство»: продолжает столкновения с САА в районе населенного пункта Аль-Балюм в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет перестрелки с курдами близ деревни Самъан к северо-западу от Алеппо; открыла огонь по позициям «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла квартал Аль-Аббасин в Дамаске; подверглась авиаударам и обстрелам сил САР близ города Талль-Бисса к северу от Хомса.

Курды: захватили район Аль-Нахда в городе Ракка.

Провинция Дамаск

Жилые районы города Дамаск в очередной раз оказались под огнем радикалов вооруженной оппозиции. Обстрелу исламистов подвергся квартал Аль-Аббасин. В результате артиллерийской атаки получили ранения двое детей, передает информационное агентство Damascus Now. Удары были нанесены с территории оазиса Восточная Гута, подконтрольного боевикам группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Джейш Аль-Ислам»*****, а также террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры». Напомним, столкновения между правительственной армией и силами исламистских формирований на северо-востоке Дамаска происходят регулярно, тем не менее пока Сирийской арабской армии (САА) не удается выбить радикалов с занимаемых ими районов.

Провинция Алеппо

Новостной портал Al Manar News сообщает о возобновившихся перестрелках между боевиками Сирийской свободной армии (ССА), выступающими в регионе при поддержке со стороны Турции, и Демократическими силами Сирии**** (SDF). Отмечается вооруженное противостояние в районе населенного пункта Самъан к северо-западу от Алеппо на линии соприкосновения сил курдов и вооруженной оппозиции. О потерях сторон и возможных жертвах среди мирного населения пока не сообщалось.

Провинция Хомс

Офицеры РФ из российского Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь беженцам в городе Кербат Аш-Шаббат. По данным новостного агентства Al Masdar News, порядка 1500 гражданских лиц, проживающих на территории «Растанского котла», получили наборы с продовольствием. Среди нуждающихся были распределены пакеты с мукой, сахаром, рисом и консервированным мясом. Кроме того, был создан мобильный пункт медицинской помощи. По словам российских медиков, большинство населения страдает от кишечных инфекций, а также хронических заболеваний, развивающихся вследствие отсутствия квалифицированных медицинских услуг.

Тем временем ВВС Сирии нанесли несколько точечных авиаударов по позициям боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» на окраине города Талль-Бисса к северу от Хомса, передает информационный портал Origin News. Напомним, в северной части провинции действует режим прекращения огня между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), однако на исламистов «Тахрир Аш-Шам» действие перемирия не распространяется.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно информации военного источника в сети Twitter (watanisy), правительственная армия и проасадовские ополченцы-шииты при помощи российской авиации полностью взяли под контроль стратегический город Меядин. Никакой информации о потерях со стороны боевиков ИГ в живой силе пока не поступало. Напомним, военная операция по освобождению Меядина, считавшегося неофициальной столицей «Исламского государства»1 после падения Ракки, началась около двух недель назад. Корреспонденты информационного агентства Al Masdar News уверены, что большинство террористов ИГ покинули город с юга после авиаударов ВКС РФ, еще до того как город был осажден.

Между тем, телеканал Halab Today TV передает, что ожесточенные столкновения между частями сирийской армии и радикалами «Исламского государства» вблизи населенного пункта Аль-Балюм северо-западнее города Маядин продолжаются.

Провинция Даръа

Вокруг административного центра региона продолжают вести взаимные обстрелы боевики объединения «Тахрир Аш-Шам» и военнослужащие Сирийской арабской армии (САА). Противники обмениваются артиллерийским огнем в районе Даръа Аль-Балад, передает Twitter-канал (abozed9926). Напомним, благодаря установлению режима тишины в провинции войска Башара Асада могут сконцентрировать усилия на борьбе с радикалами «Ан-Нусры», тогда как «свободная армия» выступает против террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГ.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что на северо-западе Даръа опорные пункты ИГИЛовцев вновь подверглись обстрелам исламистов «свободной армии».

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли авиаудары по укрепленным пунктам боевиков в районе деревни Ат-Таманъа, расположенной недалеко от города Хан-Шейхун в южной части Идлиба. Одновременно с воздушной атакой по позициям радикалов вели огонь артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), сообщает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). Напомним, данные территории занимают исламисты наиболее радикального формирования вооруженной оппозиции «Джебхат Ан-Нусра»1, которые не раз атаковали укрепрайоны САА, а также обстреливали мирные населенные пункты в соседней провинции Хама.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (ClaudiaAlMina) сообщает о том, что курдским подразделениям удалось зачистить от ИГИЛ район Аль-Нахда, на территории которого разворачивались наиболее ожесточенные бои на протяжении последних двух недель. В ходе столкновений были ликвидированы 23 ИГИЛовца.

Агентство новостей Al Sumaria News сообщает, что около сотни террористов «Исламского государства» сдались Сирийской демократической армии (SDF) в Ракке и вышли из города. На данный момент никакой информации о местонахождении боевиков ИГ не поступало, однако, как сообщают некоторые местные активисты, радикалы террористической группировки направились в сторону Дейр эз-Зора, чтобы оказать поддержку своим отрядам в боях с Сирийской арабской армией (САА). Известно, что поддерживающие курдов Соединенные Штаты Америки заинтересованы в захвате крупных нефтегазовых месторождений, которыми богата провинция, однако быстрое продвижение САА и ВКС РФ может помешать курдским войскам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)