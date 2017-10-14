Медведев отметил премией «Душа России» творческие народные коллективы

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Москва, 14 октября. Правительство РФ присудило 15 премий по 100 тыс. рублей в сфере народного творчества.

Премия «Душа России» вручается руководителям и солистам самодеятельных коллективов народного творчества за вклад в развитие этой области.

Премию в номинациях «Народная музыка», «Народное пение», «Народный мастер», «Традиционная народная культура» и «Народный танец» в 2017 году получили коллективы из Самары, Кургана, Старого Оскола, Владикавказа, а также городов Удмуртии, Мордовии, Тувы, Чувашии, Башкирии, Бурятии, Татарстана, Томской, Ростовской и Ивановской областей, передает ТАСС.