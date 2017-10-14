СМИ сообщили о встрече Путина и Собчак

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Москва, 14 октября. Президент Владимир Путин обсудил с Ксенией Собчак фильм об ее отце.

Российские СМИ сообщают о встречи известной телеведущей Ксении Собчак с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мать Ксении Людмила Нарусова, которая является членом Совета Федерации, отметила, что Ксения Собчак сейчас снимает фильм, посвященный 80-летию со дня рождения бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Телеведущая взяла интервью у Владимира Путина специально для этого фильма. После завершения съемки Путин и Собчак остались поговорить наедине, отмечает источник.