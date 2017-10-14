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Донбасс: двое военных ДНР погибли под обстрелами ВСУ за минувшие сутки
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    Донбасс: двое военных ДНР погибли под обстрелами ВСУ за минувшие сутки

    14:18  14 Октября 2017
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    Донбасс: двое военных ДНР погибли под обстрелами ВСУ за минувшие сутки

    Донецк, 14 октября. Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ за минувшие сутки погибли два военнослужащих ДНР.

    «Защищая Республику, погибли два военнослужащих ВС ДНР», — сообщил Басурин.

    Напомним, что всего за минувшие сутки украинские силовики 29 раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь ВСУ попали районы 14 населенных пунктов ДНР, по которым было выпущено 78 мин и снарядов.

    Автор: Аексей Громов
    #днр #всу #лнр
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