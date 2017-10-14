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«ВКонтакте» и YouTube удалят данные о руфинге и зацепинге по требованию Роскомнадзора
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    «ВКонтакте» и YouTube удалят данные о руфинге и зацепинге по требованию Роскомнадзора

    14:18  14 Октября 2017
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    «ВКонтакте» и YouTube удалят данные о руфинге и зацепинге по требованию Роскомнадзора

    Москва, 14 октября. Роскомнадзор потребовал удалить информацию о зацепинге и руфинге, опубликованную на страницах в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube, сообщает пресс-служба ведомства.

    На основании решения суда социальные сети обязаны ограничить доступ к страницам, на которых содержится информация, призывающая молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни.

    Как сообщили в пресс-службе, 187 таких страниц уже удалили, 91 страница находится в процессе удаления. На всех ресурсах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, а также проникновение на закрытые крыши зданий и высотные сооружения.

    «Субкультуры «Зацепинг» и «Руфинг» можно отнести к скрытой форме суицидального поведения», — считают сотрудники Роскомнадзора.

    Автор: Алексей Громов
    #роскомнадзор #руфинг #зацепинг
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