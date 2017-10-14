«ВКонтакте» и YouTube удалят данные о руфинге и зацепинге по требованию Роскомнадзора
Москва, 14 октября. Роскомнадзор потребовал удалить информацию о зацепинге и руфинге, опубликованную на страницах в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube, сообщает пресс-служба ведомства.
На основании решения суда социальные сети обязаны ограничить доступ к страницам, на которых содержится информация, призывающая молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни.
Как сообщили в пресс-службе, 187 таких страниц уже удалили, 91 страница находится в процессе удаления. На всех ресурсах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, а также проникновение на закрытые крыши зданий и высотные сооружения.
«Субкультуры «Зацепинг» и «Руфинг» можно отнести к скрытой форме суицидального поведения», — считают сотрудники Роскомнадзора.