«ВКонтакте» и YouTube удалят данные о руфинге и зацепинге по требованию Роскомнадзора

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Москва, 14 октября. Роскомнадзор потребовал удалить информацию о зацепинге и руфинге, опубликованную на страницах в социальной сети «ВКонтакте» и в YouTube, сообщает пресс-служба ведомства.

На основании решения суда социальные сети обязаны ограничить доступ к страницам, на которых содержится информация, призывающая молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни.

Как сообщили в пресс-службе, 187 таких страниц уже удалили, 91 страница находится в процессе удаления. На всех ресурсах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, а также проникновение на закрытые крыши зданий и высотные сооружения.