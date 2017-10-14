Украина потеряет безвиз: эксперт объяснил, чем грозит Киеву принятие закона об образовании

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В Будапеште прошла акция «Самоопределение для Закарпатья», участники которой требовали прекратить попрание прав и свобод проживающих на Украине венгерского, румынского, русинского, армянского и польского национальных меньшинств. Организаторы мероприятия заявили, что выступают против «варварства путчистов, захвативших в плен Украину». Еще до того, как митинг состоялся, МИД Украины безуспешно требовал от венгерских властей его запрета, называя его антикиевской провокацией. После завершения акции дипломатическое ведомство повторило свои обвинения устами украинского посла в Венгрии.

По мнению независимого политолога Александра Асафова, акция в поддержку Закарпатья означает, что Венгрия готова до конца противостоять новому украинскому закону об образовании. Сверх того, лозунги, с которыми демонстранты вышли на улицы Будапешта, не могут не беспокоить Киев.

«Требования митингующих касались не только прав венгров, но всех национальных меньшинств Украины, в частности румын, русин и поляков. В перспективе такие требования чреваты даже историческими территориальными претензиями к Киеву со стороны Будапешта, Бухареста и Варшавы. Впрочем, пока, по крайней мере, венгерское правительство таких задач перед собой не ставит. Но блокирование Венгрией всех инициатив Украины на уровне Евросоюза может стать реальностью», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Венгрия, Румыния и другие враждебно настроенные по отношению к украинскому закону об образовании страны могут ударить по евроинтеграционным интересам Киева сразу по нескольким направлениям. Это и европейско-украинская торговля, это субсидии и кредиты, выделяемые Украине Евросоюзом, и — что может быть наиболее болезненным для Киева — отмена столь тяжким трудом добытого безвизового режима.

«Из-за закона об образовании Украина может потерять и «безвиз», и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Ограничение финансирования и торговли и отмена безвизового режима — это те рычаги влияния, которые могут быть применены к Киеву. И венгры, и румыны будут последовательно противостоять украинскому закону об образовании. Это знак того, что Европа в целом устала от безапелляционной поддержки любого украинского безумия только потому, что существует негласное соглашение всех западных стран продолжать давление на Россию. Европа видит, что Киев покушается уже на его суверенитет и на его соотечественников», — продолжает Асафов.

По всей видимости, сейчас Украина не знает, что делать и как отвечать на обвинения своих европейских критиков. Павел Климкин и другие киевские дипломаты ссылаются на Венецианскую комиссию, на продолжающуюся войну и особый украинский путь сохранения независимости и территориальной целостности, но все прекрасно понимают, что это лишь отговорки и не намерены их принимать.