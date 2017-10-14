Акция в поддержку действий РФ в Сирии началась в Париже

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Париж, 14 октября. Акция в поддержку действий России в Сирии проходит рядом с посольством РФ в Париже. Организовали мероприятие две ассоциации — «Союз сирийских патриотов» и «Союз сирийских студентов».

Участие в акции принимают около полутора десятков человек, сообщает РИА Новости. У ворот посольства дежурят усиленные наряды полицейских. Участники акции развернули флаги России и Сирии. Кроме того, они закрепили на заборе напротив посольства РФ в Париже портреты сирийского президента Башара Асада.

По словам организаторов, они хотели поблагодарить Россию и объединиться, чтобы религиозные или национальные противоречия никого разобщали.