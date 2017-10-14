Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Поезд нового поколения «Москва» застрял в тоннеле метрополитена
Происшествия
Более 300 человек эвакуировали после пожара в интернате под Смоленском
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 300 человек эвакуировали после пожара в интернате под Смоленском

    13:54  14 Октября 2017  /обновлено: 14:00  14 Октября 2017
    53

    Более 300 человек эвакуировали после пожара в интернате под Смоленском

    Смоленск, 14 октября. Более 300 человек эвакуировали в Смоленской области после пожара на втором этаже психоневрологического интерната, сообщил источник в правоохранительных органах.

    По информации агентства РИА Новости, пожар произошел в Жуковском психоневрологическим интернате, расположенном в населенном пункте Мощинки. Очаг возгорания находился на втором этаже здания, на площади 15 квадратных метров. В итоге из здания были эвакуированы 350 пациентов.

    К счастью, пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, никто не пострадал. После проветривания здания людей запустили обратно.

     

    Автор: Алексей Громов
    #пожар #смоленск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017 3961

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6000

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        72388

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24641

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6301
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        12:02   14 Октября 2017
        44
        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        7:56   14 Октября 2017
        7004
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        3961
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        802