Более 300 человек эвакуировали после пожара в интернате под Смоленском

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Смоленск, 14 октября. Более 300 человек эвакуировали в Смоленской области после пожара на втором этаже психоневрологического интерната, сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации агентства РИА Новости, пожар произошел в Жуковском психоневрологическим интернате, расположенном в населенном пункте Мощинки. Очаг возгорания находился на втором этаже здания, на площади 15 квадратных метров. В итоге из здания были эвакуированы 350 пациентов.

К счастью, пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, никто не пострадал. После проветривания здания людей запустили обратно.