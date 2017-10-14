Коалиция США опровергла сообщения об уходе ИГ из Ракки

В Избранное

Ракка, 14 октября. Агентство AFP сообщило, что все сирийские бойцы террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) вышли из Ракки.

Информацию об этом представители агентства обнародовали в Twitter.

#BREAKING All Syrian IS fighters leave Raqa: monitor — AFP news agency (@AFP) October 14, 2017

В свою очередь, представители коалиции под управлением США сообщили, что иностранным боевикам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) запрещено покидать Ракку.

Ранее сообщалось, что элитные отряды сирийской армии «Тигры» при поддержке самолетов ВКС РФ с воздуха захватили ключевой бастион террористов в Дейр эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.