Коалиция США опровергла сообщения об уходе ИГ из Ракки
В Избранное
Ракка, 14 октября. Агентство AFP сообщило, что все сирийские бойцы террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) вышли из Ракки.
Информацию об этом представители агентства обнародовали в Twitter.
#BREAKING All Syrian IS fighters leave Raqa: monitor— AFP news agency (@AFP) October 14, 2017
В свою очередь, представители коалиции под управлением США сообщили, что иностранным боевикам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) запрещено покидать Ракку.
Ранее сообщалось, что элитные отряды сирийской армии «Тигры» при поддержке самолетов ВКС РФ с воздуха захватили ключевой бастион террористов в Дейр эз-Зоре.
1 Организация запрещена на территории РФ.