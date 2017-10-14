РФ предложила G20 способ справедливого налогооблажения

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Вашингтон, 14 октября. Россия предложила странам «Большой двадцатки» создать единую информационную базу для мониторинга цифровых компаний с целью повысить эффективность администрирования и обеспечить справедливость налогообложения.

Эту идею озвучил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, проходящей в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Во время обсуждения международного налогообложения (в рамках заседания G20 – ред.) все называли в качестве рисков цифровую экономику. Наша позиция такова, что нужно создать базу информативную, чтобы можно было все эти цифровые компании мониторить», — рассказал министр.

В настоящее время в рамках «двадцатки» уже действуют договоренности об автоматическом обмене налоговой информацией.