Стали известны возможные причины переноса пуска корабля «Прогресс МС-97»

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Москва, 14 октября. Пуск космического корабля «Прогресс МС-07» на ракете «Союз-2.1а», который был запланирован на четверг, могли перенести из-за того, что во время процесса не отошла штанга.

Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, специалисты не получили телеметрическую информацию о том, что отошла штанга. Напомним, что 12 октября за минуту до старта «Прогресса» произошла автоматическая отмена запуска. Его перенесли на резервную дату — 14 октября в 11.46 мск.

Космический грузовик «Прогресс» доставит на МКС воду, продукты, топливо и другие грузы.