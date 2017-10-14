Пять «легковушек» столкнулись с грузовиком в Алтайском крае

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Барнаул, 14 октября. Массовое ДТП произошло в Алтайском крае при участии пяти легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла в 7 утра. На пульт МЧС поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Зудилово, на 196-м км трассы Р-256, произошло столкновение шести автомобилей (пяти «легковушек» и одного грузовика).

К ликвидации последствий ДТП были привлечены 25 человек и 11 единиц техники, в их числе пять человек от МЧС России.

Информация о пострадавших уточняется.