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Новости Сирии
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Украина
Пробьет любую технику: Турчинов похвастался ракетным комплексом «Скиф»
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    Пробьет любую технику: Турчинов похвастался ракетным комплексом «Скиф»

    13:18  14 Октября 2017
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    Пробьет любую технику: Турчинов похвастался ракетным комплексом «Скиф»

    Киев, 14 октября. Спикер Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил об успешных испытаниях противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Скиф».

    Сообщается, что новый ПТРК тестировался не только на Украине, но и за рубежом. По утверждению Турчинова, «Скиф» успешно испытали в пустыне при высоких температурах.

    Спикер СНБО Украины заверил, что «в мире нет бронетанковой техники, которую не уничтожишь этим ПТРК». По его словам, «Скиф» способен поражать цели на расстоянии до 5,5 км и прожигать броню с толщиной в один метр. Турчинов отдельно подчеркнул, что это «уникальный результат».

    Отметим, что противотанковый ракетный комплекс был разработан киевским ГККБ «Луч» и минской компанией «Пеленг». Ракету произвели в Киеве на ГАХК «Артем», а прибор наведения «ПН-С» сделали в Минске.

    Весной 2017 года на Украине уже прошли испытания ракеты для РСЗО. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что это были испытания отечественного высокоточного снаряда «Ольха», который, по сути, является переделкой российского и советского снаряда к РСЗО «Смерч».
     

    Автор: Дима Оленин
    #турчинов #скиф
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