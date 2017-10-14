ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территории ДНР

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Донецк, 14 октября. В оперативном командовании ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 29 раз нарушили режим перемирия на юго-востоке Украины.

«За прошедшие сутки ВС Украины 29 раз нарушили режим прекращения огня», — цитирует командование республики ДАН.

В ходе обстрела применялись танки, минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Отмечается, что под огонь украинских силовиков попали 14 населенных пункта Донецкой народной республики.

