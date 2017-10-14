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Бумажные танки для ВСУ: Порошенко поздравил Украину с Днем защитника
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    Бумажные танки для ВСУ: Порошенко поздравил Украину с Днем защитника

    13:09  14 Октября 2017
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    «Порошенко подарил Украине 62 бумажных танка»: Леонков о новой бронетехнике ВСУ

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже сегодня передаст ВСУ более 200 единиц вооружения и бронетехники, в том числе 62 танка. На первый взгляд, это вполне внушительная цифра, практически арсенал целой механизированной бригады. Впрочем, военный эксперт, один из руководителей журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков уверен, что в обещании Порошенко больше пиара, нежели действительной заботы об украинской армии.

    «До Майдана у Украины было более тысячи танков. После боевых действий в Донбассе в 2014–2015 годах Киев потерял что-то около 350 танков. Потому сейчас де-факто в украинских арсеналах осталось порядка 700 танков. Танков, которые на ходу, конечно же, гораздо меньше. Часть украинских танков действительно размещена в строевых частях, но значительное их число отведено в места хранения. Тем не менее их тоже считают как действующие. В реальности они проходят ремонт, модернизацию, их доводят до определенной степени боеготовности. Условно говоря, в цеха прибывают три старых танка, их разбирают, собирают из них один, красят его и выпускают как новый. Именно такие «новые» танки Порошенко и отправляет в войсковые части», — заявил военный эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

    С большой помпой и воздушными шариками Порошенко подарил Украине 62 таких бумажных танка.

    В основном на вооружении Украины стоят старые танки, поясняет Леонков. В киевских арсеналах есть определенное количество Т-80, еще какие-то Т-72, но в основном это танки Т-60.

    «Модернизированные единицы бронетехники — эти «Оплоты», с которыми они так носятся — также, по сути, нельзя назвать новыми. Для того чтобы позволить себе по-настоящему новые танки, у Украины попросту нет соответствующего производства. Украинские военные заводы не способны отливать танковую броню, монтировать башни и т.д. Литейное производство и последующая металлообработка на Украине сейчас фактически на нуле. Образно говоря, чтобы получить эти 62 «новых танка», Украине пришлось разобрать 100 старых. Сами украинские танкисты не раз говорили, что то, что в их стране выдают за новые танки — это хорошо забытое старое», — продолжает Алексей Леонков.

    Качество украинское бронетехники, и особенно украинских танков, даже модернизированных, вызывает серьезные нарекания, подчеркивает эксперт. Подчас такие уничижительные комментарии в ее адрес озвучивают даже сами украинские военные.

    «Если вспомнить активную фазу боевых действий в Донбассе — особенно 2015 год, когда там было очень многое «котлов» — то окажется, что многие украинские танки фактически разваливались при попадании в них снарядов. Качество их брони было совершенно никаким. Грубо говоря, это были бумажные танки. На бумаге говорилось, что это танк, в реальных боевых действиях оказывалось, что нет. Так и сейчас с большой помпой и воздушными шариками Порошенко подарил Украине 62 таких бумажных танка», — подводит итог Леонков.

    Автор: Иван Верихов
    #всу #донбасс #украина #порошенко #леонков #танки #оплот #62 танка
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