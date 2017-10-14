Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ ряд населенных пунктов в Хаме

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Дамаск, 14 октября. Удары с воздуха самолетов ВКС РФ по объектам ИГ1 в Сирии помогли армии Дамаска освободить от террористов сразу несколько населенных пунктов — Абу-Хаффа, Абу-Каф, Максар Шамали, Максар Джноби и Таль Ховайят, сообщает Al Masdar.

Благодаря авиаударам ВКС РФ по позициям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, сирийская армия смогла освободить ряд городов, которые ранее контролировались боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.