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Весь мир
Курды не хотят выпускать из Ракки иностранных наемников ИГИЛ
Новости Сирии
Сирийские женщины и дети бегут из Ракки, спасаясь от боев ИГ и курдов
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    Сирийские женщины и дети бегут из Ракки, спасаясь от боев ИГ и курдов

    14:09  14 Октября 2017
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    Сирийские женщины и дети бегут из Ракки, спасаясь от боев ИГ и курдов

    Дамаск, 14 октября. Жители Ракки покидают город, спасаясь от ударов со стороны международной антитеррористической коалиции во главе с США, резни между курдо-арабскими отрядами SDF и боевиками ИГ1, передает Fars News. 

    В центре Ракки ведутся активные боевые действия, от которых спасаются бегством сирийские женщины с детьми и старики. По данным Fars News, бойцы Сирийских демократических сил (SDF) оттесняют боевиков запрещенной в России террористической организации. Ранее представитель Народной самообороны курдов Нури Махмуд заявил, что Ракка может быть освобождена от ИГИЛ1 в течение нескольких дней. 

    Сирийские женщины и дети бегут из Ракки, спасаясь от боев ИГ и курдов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #ракка
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