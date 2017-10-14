Сирийские женщины и дети бегут из Ракки, спасаясь от боев ИГ и курдов

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Дамаск, 14 октября. Жители Ракки покидают город, спасаясь от ударов со стороны международной антитеррористической коалиции во главе с США, резни между курдо-арабскими отрядами SDF и боевиками ИГ1, передает Fars News.

В центре Ракки ведутся активные боевые действия, от которых спасаются бегством сирийские женщины с детьми и старики. По данным Fars News, бойцы Сирийских демократических сил (SDF) оттесняют боевиков запрещенной в России террористической организации. Ранее представитель Народной самообороны курдов Нури Махмуд заявил, что Ракка может быть освобождена от ИГИЛ1 в течение нескольких дней.

1 Организация запрещена на территории РФ.