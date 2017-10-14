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Политика
Искусственное выпячивание амбиций: Клинцевич прокомментировал запрет Турции на корабли из Крыма
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    Искусственное выпячивание амбиций: Клинцевич прокомментировал запрет Турции на корабли из Крыма

    12:41  14 Октября 2017  /обновлено: 13:12  14 Октября 2017
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    Искуственное выпячивание амбиций: Клинцевич прокомментировал запрет Турции на корабли из Крыма

    Москва, 14 октября. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Турция своим запретом на прием кораблей из крымских портов, толкает Россию на изменения отношений между странами. В будущем это может сказаться на совместных действиях Москвы и Анкары в Сирии.

    «Вполне возможно, что руководство Турции после очевидного охлаждения отношений с США решило качнуться в другую сторону, пытаясь продемонстрировать тем самым свою особую роль в современном мире», — цитирует слова Клинцевича ТАСС.

    Он также добавил, что никто не сомневается в способности Турции проводить политику, отвечающую интересам  страны.

    «В то же время искусственное выпячивание своих амбиций может стать помехой для совместных действий России и Турции в Сирии», — заявил Клинцевич.

    Искуственное выпячивание амбиций: Клинцевич прокомментировал запрет Турции на корабли из Крыма

    По словам сенатора, Россия будет внимательно следить за ситуацией. Однако решение Турции можно считать недружественным. По его словам, решение турецкого министерства транспорта действительно настораживает. Клинцевич не исключает, что в данной ситуации не обошлось без влияния «указующего перста верховной власти Турции».

    Напомним, что 13 октября Анкара ввела запрет на корабли, прибывающие из портов Крыма. Это решение касается кораблей под любым флагом.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #турция #эрдоган #крым #клинцевич
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