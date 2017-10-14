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Россия
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Лондон не понимает задач операции ВКС РФ в Сирии — Титов
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    Лондон не понимает задач операции ВКС РФ в Сирии — Титов

    17:42  14 Октября 2017
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    Лондон не понимает задач операции ВКС РФ в Сирии — Титов

    Москва, 14 октября. Глубокие разногласия между Москвой и Лондоном отражает непонимание задач России в Сирии. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов

    «Ссылки на глубокие разногласия между нашими странами, в частности по Сирии, отражают, к сожалению, фундаментальное непонимание задач антитеррористической операции России в этой стране», — сказал Титов.

    Ранее стало известно, что Россия и Великобритания занимаются подготовкой визита в Москву британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #вкс рф #мид рф #британия #титов
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