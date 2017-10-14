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Украина
Порошенко: Украинец станет следующим генсеком НАТО
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    Порошенко: Украинец станет следующим генсеком НАТО

    12:32  14 Октября 2017
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    Порошенко: Украинец станет следующим генсеком НАТО

    Киев, 14 октября. Украинский президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что его страна станет членом военно-политического блока НАТО, а украинец в будущем может возглавить альянс.

    Украина 14 октября отмечает День защитника, в праздничных мероприятиях в Киеве принял участие президент Петр Порошенко. Он выступил перед лицеистами Киевского военного лицея, рассказав о будущем членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Порошенко обратился к принимающим присягу юношам: 

    «Нет никакого сомнения, что среди этих мужественных подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры. Возможно, будущий президент. И возможно,  — генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом альянса», — сказал украинский президент. 

    По словам главы украинского правительства Владимира Гройсмана, армия должна достичь стандартов НАТО, чтобы приступить к интеграции в военно-политический блок. 

    «Сегодня украинская армия является мощным современным европейским войском, способным выполнять задачи любой сложности», — сказал премьер. 

    Ранее сообщалось, что Петр Порошенко 10 октября открыл в Страсбурге звезду «Небесной сотни», в восемнадцатый раз попрощавшись с СССР и РФ. 

    Порошенко: Украинец станет следующим генсеком НАТО

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #порошенко #нато
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